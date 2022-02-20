20 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Donbass’tan gece boyu çatışma sesleri duyuldu

Donbass’tan gece boyu çatışma sesleri duyuldu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2022 14:01
Ukrayna’nın Doğu bölgesinde Ukrayna ordusu ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile yaşanan çatışmalar sabaha kadar devam etti. Ukrayna’nın doğusunda yer alan ve Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmalara ev sahipliği yapan Donbass bölgesindeki patlama ve çatışma sesleri gece boyunca durmadı. Çatışma anlarını panik halde kayda alan birçok kişi, o anları sosyal medyada paylaştı ve çatışmaların sürdüğünü ifade etti. Bölge halkı, Ukrayna ordusu ve ayrılıkçılarla yaşanan çatışmaların şiddetinin artmasından endişe ediyor.
Donbass’tan gece boyu çatışma sesleri
Donbass’tan gece boyu çatışma sesleri
A Haber gerilim bölgesinde
A Haber gerilim bölgesinde
Adım adım Rusya – Ukrayna savaşına
Adım adım Rusya – Ukrayna savaşına
Miami’de helikopter sahile düştü
Miami'de helikopter sahile düştü
Ukrayna – Rusya krizi nasıl başladı?
Ukrayna – Rusya krizi nasıl başladı?
Sular durulmuyor! Savaş kapıda
Sular durulmuyor! Savaş kapıda
Üçüncü Dünya Savaşına ihtiyacımız yok
"Üçüncü Dünya Savaşına ihtiyacımız yok"
Putin, nükleer üçleme tatbikatını başlattı
Putin, nükleer üçleme tatbikatını başlattı
Donbass’ta tansiyon yüksek!
Donbass'ta tansiyon yüksek!
ABD’den ’’Savaş Başlıyor’’ açıklaması
ABD'den ''Savaş Başlıyor'' açıklaması
Brezilya’da sel ve toprak kayması felaketi
Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketi
Avrupa’yı Eunice fırtınası vurdu!
Avrupa'yı Eunice fırtınası vurdu!
Daha Fazla Video Göster