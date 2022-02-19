19 Şubat 2022, Cumartesi
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Donbass'ta tansiyon yüksek! Rusya Dışişleri Bakanı Kavrov: Donbass'a paralı asker gönderiliyor
Rusya Ukrayna krizinde gerilimin dozu artıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladımır Putin bölgede gerilimin arttığını söyledi. Öte yandan Moskova yönetiminden Donbass'a paralı asker gönderildiği iddiaları geldi. Rusya'da atmosfer ne? Moskova'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.