Donald Trump’tan Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi ile ilgili ilk değerlendirme

ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi. Donald Trump, “Biden’ın çevresi onun başkan olamayacağını biliyordu” ifadelerini kullandı.

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