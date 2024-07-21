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Donald Trump’tan Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi ile ilgili ilk değerlendirme

Donald Trump’tan Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi ile ilgili ilk değerlendirme

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 21:47
ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi. Donald Trump, “Biden’ın çevresi onun başkan olamayacağını biliyordu” ifadelerini kullandı.
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