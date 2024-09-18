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Donald Trump'ın mitingi öncesi bölgede patlayıcı bulundu!

Donald Trump'ın mitingi öncesi bölgede patlayıcı bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 18:32
Daha önce 2 kez suikast girişimine uğrayan ABD Başkan adayı Donald Trump'ın bu akşam New York'taki konuşması öncesi miting alanının yakınındaki bir arabada patlayıcı bulundu.
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Donald Trump’ın mitingi öncesi bölgede patlayıcı bulundu!
Donald Trump'ın mitingi öncesi bölgede patlayıcı bulundu!
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