09 Ağustos 2022, Salı
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Donald Trump'ın evini FBI bastı! ABD tarihinde bir ilk: Kasamı dahi aradılar
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan evine FBI ajanları tarafından baskın düzenlendi. İlk kez ABD'de başkanlık yapan birinin evi aranırken Trump'tan, FBI baskınına tepki geldi. Ajanların evdeki kasada bile arama yaptığını belirten Trump, "Bu olay ancak 3. dünya ülkelerinde yaşanabilir" dedi.