20 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Donald Trump'ın 'cimriliği' tuttu! Kiliseye yaptığı bağış olay oldu

Donald Trump'ın 'cimriliği' tuttu! Kiliseye yaptığı bağış olay oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2020 09:44
Güncelleme:20.10.2020 09:44
Dünya 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimine kilitlendi. Donald Trump 2 haftadan az zaman kalan seçimleri kazanmak için bir kilisede kutsandı. Trump'ın ayin sırasında cebinden çıkarıp bağış kutusuna attığı paralar kameralara yansıdı. 160 dolar kadar bağış yapan Trump'ın verdiği miktar ABD'de olay oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı.

Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım' ifadesini kullandı.

160 DOLARLIK BAĞIŞTA BULUNDU

Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı.

Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.

ABD başkanı Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

Trump'ın 'cimriliği' tuttu! Kiliseye yaptığı bağış olay oldu
Trump'ın 'cimriliği' tuttu! Kiliseye yaptığı bağış olay oldu
Uçakta iğrenç olay! Kadın yolcu...
Uçakta iğrenç olay! Kadın yolcu...
Nefes kesen anlar! Yer çekimine meydan okudular
Nefes kesen anlar! Yer çekimine meydan okudular
Meksika'da vahşet: Müsabakada ölen rakibinin rol yaptığını sandı!
Meksika'da vahşet: Müsabakada ölen rakibinin rol yaptığını sandı!
Kardeşi ile yürüyen merdivenlerden düştü
Kardeşi ile yürüyen merdivenlerden düştü
Trump ayinde maske takmadı
Trump ayinde maske takmadı
Rusya tatbikatın görüntülerini paylaştı
Rusya tatbikatın görüntülerini paylaştı
Gence'de halk yaralarını sarıyor
Gence'de halk yaralarını sarıyor
Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
Kabe’de hasret 7 ay sonra bitti
Kabe’de hasret 7 ay sonra bitti
Ezilmekten kurtardığı 3 metrelik dev piton...
Ezilmekten kurtardığı 3 metrelik dev piton...
İşte Azerbaycan'ın yeni ganimetleri
İşte Azerbaycan'ın yeni ganimetleri
Daha Fazla Video Göster