Donald Trump'ın 'cimriliği' tuttu! Kiliseye yaptığı bağış olay oldu

Dünya 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimine kilitlendi. Donald Trump 2 haftadan az zaman kalan seçimleri kazanmak için bir kilisede kutsandı. Trump'ın ayin sırasında cebinden çıkarıp bağış kutusuna attığı paralar kameralara yansıdı. 160 dolar kadar bağış yapan Trump'ın verdiği miktar ABD'de olay oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı.

Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım' ifadesini kullandı.

Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı.

Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.

ABD başkanı Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı

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