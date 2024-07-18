18 Temmuz 2024, Perşembe
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Donald Trump’ı neden öldürmek istediler? ABD’nin suikastlarla dolu tarihi
Amerika Birleşik Devletleri, eski Başkan Donald Trump'a suikast girişimi ile sarsıldı. Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan 78 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumu iyi ve bu son olay, ABD'deki başkanlara ve başkan adaylarına yönelik gerçekleştiren suikastların tarihini de akıllara getirdi. Detaylar analiz haberimizde...