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Donald Trump ve Kamala Harris canlı yayında kozlarını paylaştı

Donald Trump ve Kamala Harris canlı yayında kozlarını paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 07:25
Güncelleme:11.09.2024 07:25
ABD’de 5 Kasım seçimlerine iki aydan az bir süre kala Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ilk televizyon tartışmasına çıktı. Tartışma sürpriz bir el sıkışmaya başlarken, Harris ile Trump, İsrail'e destek noktasında buluştu. Harris, Gazze'de acil ateşkes ve iki devletli çözüm konusunda çalışmaları gerektiğini belirtti.
Trump ve Harris canlı yayında kozlarını paylaştı
Trump ve Harris canlı yayında kozlarını paylaştı
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