11 Eylül 2024, Çarşamba
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Donald Trump ve Kamala Harris canlı yayında kozlarını paylaştı
ABD’de 5 Kasım seçimlerine iki aydan az bir süre kala Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ilk televizyon tartışmasına çıktı. Tartışma sürpriz bir el sıkışmaya başlarken, Harris ile Trump, İsrail'e destek noktasında buluştu. Harris, Gazze'de acil ateşkes ve iki devletli çözüm konusunda çalışmaları gerektiğini belirtti.