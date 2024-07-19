19 Temmuz 2024, Cuma
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Donald Trump suikast girişimi sonrasında ilk kez konuştu: Rusya benim dönemimde kıpırdayamayacak
ABD başkan adayı Donald Trump kendisine yönelik düzenlenen suikast girişimi sonrası Milwaukee eyaletinde açıklamalarda bulundu. Trump tüm enerjisini ulusu için harcayacağına yönelik söz verirken cadı avına son vereceğini vurguladı. Suikast girişimi anlarını da anlatan Trump "Korkunç bir akşamdı. Sağ elimi kulağıma götürdüm, her taraf kanla doluydu." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Rusya'nın kendi döneminde kıpırdayamacağının altını çizerken 3..Dünya Savaşı'nın kapıda olduğunu vurguladı. İşte detaylar...