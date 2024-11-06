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Donald Trump kazandı! İşte Washington'da son durum

Donald Trump kazandı! İşte Washington'da son durum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 10:26
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump oldu. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Washington’dan son durumu aktardı.
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