Donald Trump Joe Biden’ın çekileceğini böyle söylemişti: Biden’ı tekmeledim, artık Kamala ile yarışacağım

ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi. Sıcak gelişmenin ardından Donald Trump'ın daha önceki konuşması gündem oldu. Trump, “Geçen geceki tartışma nasıldı? O yaşlı, kırık dökük yığını tekmeledim. Biden’ı yarış dışına ittim, adaylığı bırakıyor. Artık Kamala ile yarışacağım. O çok kötü, çok acınası durumda.” ifadelerini kullanmıştı.

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