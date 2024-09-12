Donald Trump: Göçmenler kedi yiyor

ABD eski başkanı ve önümüzdeki seçimler için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Trump, göçmenlerin evcil hayvan yediğine ilişkin iddialarını bir kez daha dile getirdi. Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı.

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