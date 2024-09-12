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Donald Trump: Göçmenler kedi yiyor

Donald Trump: Göçmenler kedi yiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 10:51
ABD eski başkanı ve önümüzdeki seçimler için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Trump, göçmenlerin evcil hayvan yediğine ilişkin iddialarını bir kez daha dile getirdi. Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı.
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Trump: Göçmenler kedi yiyor
Trump: Göçmenler kedi yiyor
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