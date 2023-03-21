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Donald Trump bugün tutuklanacak mı? ABD'de gergin bekleyiş

A Haber
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Giriş: 21.03.2023 12:12
ABD'de gergin bekleyiş sürüyor. Donald Trump bugün tutuklanacak mı? ABD eski başkanı Trump salı günü tutuklanacağını söylemiş, taraftarlarını sokağa çağırmıştı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Ali Fuat Gökçe A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
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