Dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel Almanya'ya mı kaçtı?

PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılarak hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'den günlerdir haber yok. Almanya'ya kaçtı iddiaları var. Peki Semra Güzel nerede? Gelişmeleri A Haber muhbiri İsmail Erel anlattı.

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