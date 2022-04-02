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Dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel Almanya'ya mı kaçtı?

A Haber
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Giriş: 02.04.2022 13:41
PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılarak hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'den günlerdir haber yok. Almanya'ya kaçtı iddiaları var. Peki Semra Güzel nerede? Gelişmeleri A Haber muhbiri İsmail Erel anlattı.
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