Doktorun şakası gerçek oldu! 9 yaşındaki çocuğa yönetmeliğe aykırı olarak Kovid-19 aşısı uygulandı

Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna aşı yönetmeliğine aykırı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandığı bildirildi. Kızının aşı uygulandıktan sonra hastanede gözetim altına alındığını belirten baba, sağlık durumunun da iyi olduğunu aktardı.

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