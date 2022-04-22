22 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Doğu Perinçek: Macron 50 subayı seçime feda etti

Doğu Perinçek: Macron 50 subayı seçime feda etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2022 08:54
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'nın kontrolüne geçen Mariupol ile ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Perinçek, bir çelik fabrikasında 50'den fazla Fransız askerinin Macron tarafından ölüme terk edildiğini söyledi. İşte o açıklama…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
50 subayı seçime feda etti
"50 subayı seçime feda etti"
Rusya’dan beyaz kurdele çağrısı
Rusya’dan beyaz kurdele çağrısı
Mescid-i Aksa’da İsrail zulmü sürüyor
Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü sürüyor
Rusya neden plan değiştirdi?
Rusya neden plan değiştirdi?
Rusya’dan Batı’ya gözdağı!
Rusya'dan Batı'ya gözdağı!
İran’da Mossad operasyonu
İran'da Mossad operasyonu
Yunan paraşütçü uçakta asılı kaldı!
Yunan paraşütçü uçakta asılı kaldı!
Polis anbean kaydetti! Dev timsah...
Polis anbean kaydetti! Dev timsah...
Zelenskiy’den Rusya’ya öneri
Zelenskiy'den Rusya'ya öneri
Rusya Mariupol’de kontrolü sağladı
Rusya Mariupol’de kontrolü sağladı
Macron ve Le Pen canlı yayında kozlarını paylaştı!
Macron ve Le Pen canlı yayında kozlarını paylaştı!
Ukrayna savaşı ikinci aşamada
Ukrayna savaşı ikinci aşamada
Daha Fazla Video Göster