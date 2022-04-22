22 Nisan 2022, Cuma
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Doğu Perinçek: Macron 50 subayı seçime feda etti
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'nın kontrolüne geçen Mariupol ile ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Perinçek, bir çelik fabrikasında 50'den fazla Fransız askerinin Macron tarafından ölüme terk edildiğini söyledi. İşte o açıklama…