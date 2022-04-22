Doğu Perinçek: Macron 50 subayı seçime feda etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'nın kontrolüne geçen Mariupol ile ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Perinçek, bir çelik fabrikasında 50'den fazla Fransız askerinin Macron tarafından ölüme terk edildiğini söyledi. İşte o açıklama…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN