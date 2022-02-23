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Doğu Avrupa’da gizli tehlike: Buğday kıtlığı

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Giriş: 23.02.2022 10:35
Başta Avrupa olmak üzere dünya ülkeleri olası bir Rusya - Ukrayna savaşının enerji fiyatları üzerindeki etkisine karşı hazırlık içerisinde. Ancak göz ardı edilen büyük bir tehlike daha var ki o da buğday krizi. Rusya ve Ukrayna dünyanın buğday ihtiyacının dörtte birini karşılıyor. Peki bu iki ülkenin savaşa girmesi küresel buğday piyasalarını nasıl etkiler? Detaylar haberimizde...
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