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Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Yunanistan'dan skandal açıklama

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Giriş: 31.08.2020 12:02
Güncelleme:31.08.2020 12:05
Yunanistan Türkiye geriliminde Atina'dan tansiyonu düşürecek bir adım gelecek mi derken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan yeni bir açıklama geldi. Dendias bu kez de Kıbrıs Rum Yönetimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyeceklerini açıkladı. Detayları A Haber Muhabiri Manolis Kostidis aktardı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Real News'e verdiği demeçteki sözlerini aktaran A Haber Muhabiri Manolis Kostidis, "Ağustos ayı başında Yunanistan, Mısır ile deniz yetki alanlarının belirlemesi anlaşmasını imzalamıştı ve geçen hafta bu anlaşma Yunan Parlementosu'nda onaylandı.

Şimdi ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Real News gazetesine vermiş olduğu demeçte, şartlar olgunlaşınca Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimiyle de Gine deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşması imzalayabileceği bir açıklamada bulundu.

Bu şu anlama geliyor; Mısır ve Kıbrıs Rum kesimiyle bu anlaşma sağlanırsa Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezleri Yunanistan'a göre zayıflar. Tabii bu anlaşmasının imzalanması için Meis Adası'nın da bu anlaşmaya katılması gerekmekte. Aksi takdirde Yunanistan ile Kıbrıs Rum kesimindeki bölge birleşemiyor deniz yetki alanı olarak." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Yunanistan rahat durmuyor! Yunan Bakandan skandal açıklama! SON DAKİKA: YUNANİSTAN RAHAT DURMUYOR! YUNAN BAKAN'DAN SKANDAL AÇIKLAMA!

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