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Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran adım! ABD Rum kesimi ile Kıbrıs açıklarında tatbikat yaptı

Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran adım! ABD Rum kesimi ile Kıbrıs açıklarında tatbikat yaptı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 12:26
Orta Doğu'da savaş sesleri yükselirken ABD donanması Kıbrıs açıklarında Rum kesimi ile ortak tatbikat düzenledi. Peki tatbikatın nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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