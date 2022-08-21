Doğal gaz kesintileri avrupa’yı nasıl etkiler?

Rus Enerji Şirketi GAZPROM, Avrupa'ya gaz akışının bir kez daha durdurulacağını açıkladı. Açıklamaya göre gaz akışı 3 gün askıya alınacak. Diğer yandan Rus gazına bağımlı Avrupa’da çeşitli önlemler alınıyor. Son olarak Almanya'da halka "duş almayın" çağrısı yapıldı. Peki olası bir krize karşı Avrupa kışa nasıl hazırlanıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'ya aktardı.