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Doğal gaz kesintileri avrupa'yı nasıl etkiler?
Rus Enerji Şirketi GAZPROM, Avrupa'ya gaz akışının bir kez daha durdurulacağını açıkladı. Açıklamaya göre gaz akışı 3 gün askıya alınacak. Diğer yandan Rus gazına bağımlı Avrupa’da çeşitli önlemler alınıyor. Son olarak Almanya'da halka "duş almayın" çağrısı yapıldı. Peki olası bir krize karşı Avrupa kışa nasıl hazırlanıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'ya aktardı.