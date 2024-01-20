Dizi izledikleri için 12 yıl ceza aldılar

Kuzey Kore'de iki genç, Güney Kore dizisi izledikleri için 12 yıl ağır iş cezasına çarptırıldı. Mahkemenin bu kararı kısa sürede dünya çapında ses getirdi.

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