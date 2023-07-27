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Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Provokatif baskını şiddetle kınıyoruz

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Giriş: 27.07.2023 13:15
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın radikal yerleşimcilerle ve güvenlik güçleri koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
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