Dışişleri Bakanı'ndan "Gazze" mesajı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'deki Arap Birliği 162'nci olağan Dışişleri Bakanları Konseyi'nin toplantısına katılarak konuşma yaptı. Fidan'ın gündeminde Gazze’deki katliam vardı. Sorumlular ve İsrail’i destekleyenler de hesap verecek dedi.

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