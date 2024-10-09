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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hırvatistan’da!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hırvatistan’da!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 23:45
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Hırvatistan’a geldi. Bakan Fidan, Dubrovnik kentinde düzenlenen Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesine katıldı. Bakan Fidan, daha sonra Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile bir araya geldi.
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