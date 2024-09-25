Dışişleri Bakanı Fidan Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, görüşmede, Bouhabib’in Fidan’a Lübnan’daki durumla ilgili bilgi verdiğini aktararak, Bouhabib’in Türkiye tarafından Lübnan’a bu sabah gönderilen ilaç yardımından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

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