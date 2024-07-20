20 Temmuz 2024, Cumartesi
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Dijital kaosun bilançosu ne oldu?
Dünya dijital bir felaket yaşadı. En büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft'un bir hatası nedeniyle dünya kilitlendi. Uçuşlar durdu. Bankacılık sistemi aksadı. Hastanelerde ise randevu sistemi çöktü. Hatta bazı ameliyatlar ertelenmek zorunda kaldı.