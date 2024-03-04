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Dev kaya kamyonun üzerine düştü! Peru’da korkunç anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 16:50
Peru'de seyir halindeki araçların üzerine dev kayalar düştü. O anlar otoyoldaki bir aracın kamerasına yansıdı. İşte korkunç görüntüler…
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