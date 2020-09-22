22 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Dev dalgalar otoyola ulaştı! O anlar kamerada

Dev dalgalar otoyola ulaştı! O anlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2020 16:42
Güncelleme:22.09.2020 16:49
Son dakika haberi... Çin’in Hangzhou kentindeki Qiantang nehrinde meydana gelen gelgit, otoyola ulaştı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Çin'in doğusunda yer alan Hangzhou kentindeki Qiantang nehrinde Pazar günü meydana gelen gelgit nehrin yanındaki yola kadar ulaştı.

Araç trafiğinin yoğun olduğu otoyolda meydana gelen gelgit nedeniyle su birikintisi oluştu.

Otoyolda oluşan su birikintisi kazayı da beraberinde getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Dev dalgalar otoyola ulaştı
Dev dalgalar otoyola ulaştı
Rus askeri Suriye'de PKK'lı teröristlerle yakalandı
Rus askeri Suriye'de PKK'lı teröristlerle yakalandı
Trump'tan ağır sözler
Trump'tan ağır sözler
Deney değil işkence!
Deney değil işkence!
Rusya ile Çin arasında endişe veren haber
Rusya ile Çin arasında endişe veren haber
Macron'un 3 yıllık karnesi
Macron'un 3 yıllık karnesi
Virüs tırmanışa geçti! Halk marketleri talan etti .
Virüs tırmanışa geçti! Halk marketleri talan etti .
Tonlarca hurda araçtan yaptılar
Tonlarca hurda araçtan yaptılar
İşte Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı
İşte Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı
Sahayı karıştırdı! Kadın futbolcunun...
Sahayı karıştırdı! Kadın futbolcunun...
Wuhan'dan dünyayı şoke eden görüntüler
Wuhan'dan dünyayı şoke eden görüntüler
Rus uçağı rekor kırdı
Rus uçağı rekor kırdı
Daha Fazla Video Göster