Dev dalga restoranı yıkıp geçti! Marshall Adaları’ndaki ABD üssü su altında kaldı

Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki Marshall Adaları'ndan bir görüntü var sırada. Boyu iki metreyi aşan dalgalar, kıyı şeridindeki restoranı yerle bir etti. ABD üssü su altında kaldı.

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