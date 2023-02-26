Deprem bölgesine giden BM Temsilcisi David Beasley'nin sözleri dünya gündemine oturdu! Antakya için 'kıyamet' benzetmesi

BM Temsilcisi David Beasley, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından Antakya'ya geldi. İncelemelerde bulunan BM Temsilcisi Beasley, bölge hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Antakya için 'kıyamet' ifadesini kullanan Beasley, "Bu yıkımın boyutunu kavramak mümkün değil" dedi.