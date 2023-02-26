26 Şubat 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Deprem bölgesine giden BM Temsilcisi David Beasley'nin sözleri dünya gündemine oturdu! Antakya için 'kıyamet' benzetmesi
BM Temsilcisi David Beasley, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından Antakya'ya geldi. İncelemelerde bulunan BM Temsilcisi Beasley, bölge hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Antakya için 'kıyamet' ifadesini kullanan Beasley, "Bu yıkımın boyutunu kavramak mümkün değil" dedi.