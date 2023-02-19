19 Şubat 2023, Pazar
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Deprem ardından Türkiye’ye yardım ulaştıran Azerbaycanlı Server Beşirli’ye yeni otomobil hediyesi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın fekaleti" ifadesiyle nitelendirilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası Azerbaycan'da eski aracının üzerine yüklediği yardım malzemeleri ile çekilen fotoğrafı gündem olan Server Beşirli'den yeni bir haber daha geldi. Beşirli'ye bir işadamı tarafından yeni araba hediye edildi. Eski arabasının bir sembol haline geldiğini belirten Beşirli, "O benim özel arabam. O bir kardeş sembolü oldu. Ben onu hediye ederim, müzeye koyarım ama satmam" mesajını verdi.