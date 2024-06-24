Depodaki piller patladı, fabrikayı alevler sardı! Yangın sonucu 22 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore’de 'lityum pil' üretilen bir fabrikada yaşanan patlama faciaya yol açtı. Depodaki bataryalar peş peşe infilak etti, tesis alevler içerisinde kaldı. Çıkan yangında 22 personel hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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