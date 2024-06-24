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Depodaki piller patladı, fabrikayı alevler sardı! Yangın sonucu 22 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 20:31
Güney Kore’de 'lityum pil' üretilen bir fabrikada yaşanan patlama faciaya yol açtı. Depodaki bataryalar peş peşe infilak etti, tesis alevler içerisinde kaldı. Çıkan yangında 22 personel hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
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