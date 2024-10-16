16 Ekim 2024, Çarşamba
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Denizde sürüklenen adam 67 gün sonra kurtarıldı

Denizde sürüklenen adam 67 gün sonra kurtarıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 16:33
Rusya'da Ağustos ayının başında kardeşi ve 15 yaşındaki yeğeni ile birlikte Ohotsk Denizi'ne açılan 46 yaşındaki Sergei Pichugin, kaybolduktan 67 gün sonra kurtarıldı.
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