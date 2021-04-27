Denizaltı faciasında yürek yakan detay! Son görüntüleri ortaya çıktı! Şarkı söyleyerek...

Son dakika haberi... Bali Adası açıklarında irtibat kesilen ve 53 mürettebatının tamamının öldüğü denizaltı faciasında yürek yakan bir gelişme yaşandı. Mürettebatının, birlikte 'Elveda' diyerek şarkı söylediğini gösteren görüntüler Endonezya ordusu tarafından paylaşıldı.