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Deniz altında volkan patlaması! Tonga ile iletişim kesildi

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Giriş: 17.01.2022 15:41
Büyük Okyanus'taki Tonga'da denizaltı yanardağının önceki gün büyük bir şiddetle patlaması sonrasında panik ve endişe sürüyor. Bölgedeki ülkeler vatandaşlarına tsunami uyarısı yaparken, dalgaların metrelerce yükseldiği Tonga ile iletişim kesildi. İş insanı Tansu Çöğür Melborne’dan son gelişmeleri aktardı.
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Tonga ile iletişim kesildi
Tonga ile iletişim kesildi
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