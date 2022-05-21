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Deniz altı fiber kablolar ile depremler önceden bilinebilir mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2022 18:03
İngiltere'de araştırmacılar, deprem ve tsunamilere erken uyarı için yeni bir çalışmaya imza attı. Deniz tabanındaki internet kablolarına eklenen sensörlerle okyanus sinyalleri raporlandı.
Fiber kablolar ile depremler bilinebilir mi?
Fiber kablolar ile depremler bilinebilir mi?
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