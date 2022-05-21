21 Mayıs 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Deniz altı fiber kablolar ile depremler önceden bilinebilir mi?
İngiltere'de araştırmacılar, deprem ve tsunamilere erken uyarı için yeni bir çalışmaya imza attı. Deniz tabanındaki internet kablolarına eklenen sensörlerle okyanus sinyalleri raporlandı.