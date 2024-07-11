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Demokratlar Biden’ın adaylığını sorguluyor! Demokrat senatörden “çekil” çağrısı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 11.07.2024 12:31
Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Biden'ın adaylığı sallantıda. Demokrat cephede kriz büyük. Çatlağı derinleştiren son çıkışsa Vermont Eyaleti'nden geldi. Kamuoyu önünde ilk kez bir parti senatörü Biden'ın yarıştan çekilmesini istedi.
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