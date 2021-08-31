31 Ağustos 2021, Salı
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DEAŞ/Horasan üzerinden yeni plan mı? Küresel terörde DEAŞ/Horasan evresi mi?
Birçok terör örgütü ismi duyduk Orta Doğu'da bugüne kadar. Şimdi onlara bir yenisi eklendi Horasan. Terör örgütü DEAŞ'ın bir kolu Horasan. Kabil'deki o saldırıları üstlenen örgüttü. Peki DEAŞ/Horasan Afganistan'da ne kadar etkili? DEAŞ/Horosan üzerinden ne planlanıyor? Küresel terörde Horasan evresi mi? İşte tüm soruların cevabı…