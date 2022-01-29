DEAŞ Suriye’de yeniden sahneye mi sürülüyor? YPG-DEAŞ çatışması ne anlama geliyor?

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin kuzeyinde bir diğer terör örgütü PKK/YPG ile yeniden çatışmalara başladı. ABD'nin desteğiyle YPG tarafından işgal edilen Haseke kentindeki çatışmalar bir anda dünyanın gündemine oturdu? DEAŞ nasıl tekrar aktif hale geldi? Peki DEAŞ yeniden mi sahneye sürülüyor?

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