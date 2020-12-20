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Darbeci Hafter İtalyan balıkçıları bıraktı! Sirenlerle karşılandılar
Darbeci Hafter güçlerinin 108 gün boyunca esaret altında tuttuğu 18 İtalyan balıkçı serbest bırakıldı. Darbeci Hafter güçleri balıkçıların Libya karasularına girdiğini iddia ediyordu. İtalyan balıkçılar sirenlerle karşılandı. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
Darbeci Hafter güçlerinin 108 gün boyunca esaret altında tuttuğu 18 İtalyan balıkçı serbest bırakıldı. Darbeci Hafter güçleri balıkçıların Libya karasularına girdiğini iddia ediyordu. İtalyan balıkçılar sirenlerle karşılandı. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.