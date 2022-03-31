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Danimarka'da vicdanların sustuğu anlar! Yere vurdukları anne değil insanlık

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2022 10:06
Danimarka'da 2 çocuğuyla sınır dışı edilmek istenen İran kökenli bir kadına şiddet uyguladıktan sonra uyuşturucu iğne vurularak uçağa bindirilmesi büyük tepki çekti.
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