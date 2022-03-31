31 Mart 2022, Perşembe
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Danimarka'da vicdanların sustuğu anlar! Yere vurdukları anne değil insanlık
Danimarka'da 2 çocuğuyla sınır dışı edilmek istenen İran kökenli bir kadına şiddet uyguladıktan sonra uyuşturucu iğne vurularak uçağa bindirilmesi büyük tepki çekti.