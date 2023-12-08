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Danimarka kutsal kitapların yakılmasını yasakladı! Kutsal kitaplara zarar verenlere 2 yıl hapis cezası

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 09:04
Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıların ardından Danimarka harekete geçti. Meclis’te yapılan oylamada kutsal kitaplara saygısızlık yapmanın suç sayılmasını ön gören yasa teklifi kabul edildi. Böylece kutsal kitaplara yapılan saygısızlığa 2 yıl hapis ya da para cezası verilebilecek.
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