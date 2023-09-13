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Daniel Fırtınası'nın Libya'da bıraktığı yıkım uydu görüntülerine yansıdı!

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Giriş: 13.09.2023 10:55
Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde acı bilanço giderek artıyor. Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 5 bin 300'e yükseldi, binlerce kişi ise hala kayıp. Daniel Fırtınası'nın Libya'da bıraktığı yıkım uydu görüntülerine yansıdı.
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