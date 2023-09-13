13 Eylül 2023, Çarşamba
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Daniel Fırtınası'nın Libya'da bıraktığı yıkım uydu görüntülerine yansıdı!
Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde acı bilanço giderek artıyor. Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 5 bin 300'e yükseldi, binlerce kişi ise hala kayıp. Daniel Fırtınası'nın Libya'da bıraktığı yıkım uydu görüntülerine yansıdı.