Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde acı bilanço giderek artıyor. Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 5 bin 300'e yükseldi, binlerce kişi ise hala kayıp. Daniel Fırtınası'nın Libya'da bıraktığı yıkım uydu görüntülerine yansıdı.