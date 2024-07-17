Dakika dakika suikastın şifreleri! Gizli servis Trump "vurulsun" mu istedi? Trump ölseydi ne olurdu?

ABD Başkan Adayı Trump'a yönelik suikast girişiminin perde arkasındaki soru işaretleri ne? Trump- ajanlar- tetikçi üçgeninde neler yaşandı? Gerçekleşen saldırı "gizli servis"in işi mi? Suikast anlarına ilişkin çok konuşulan o görüntüleri Memleket Meselesi programına konuk olan isimler analiz etti. İşte detaylar…

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