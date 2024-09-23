23 Eylül 2024, Pazartesi
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Dahiye'ye düzenlenen saldırıda hedef alınan bina! Türk televizyonlarında ilk kez A Haber'de...
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Hizbullah komutanının vurulduğu bölgeden detayları aktardı. Kurşun açıklamalarında, “Tüm gözler sınırın sıfır noktasında Lübnan-İsrail sınırına çevrilmişken akşam saatlerinde burası Dahiye semti hedef alındı. Hizbullah’ın kontrol altında tuttuğu Hizbullah üyelerinin yoğun olarak yaşadığı bir nokta burası. Az önceye kadar dışarda görüntü çekmemize izin veriliyordu ancak İsrail’in medya ofisi artık enkazın başına da gelebileceğimizi söyledi. Yerli yabancı çok sayıda medya mensubu var ama Türk televizyonlarında ilk kez A Haber farkıyla bu görüntüleri kameraman arkadaşım Niyazi Kurt’un özel görüntüleri ile sizlerle paylaşıyoruz." ifadelerini kullanarak Türk televizyon tarihine yeniden bir ilke imza atıldı.