26 Haziran 2024, Çarşamba
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Dağıstan’da yeniden saldırı başladı! Güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında çatışma çıktı
Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde 23 Haziran'da bir sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasına düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarına ilişkin soruşturma devam ederken, akşam saatlerinde Üniversite Meydanı'nda güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında yeni bir çatışma çıktı. Bölge yönetimi, çıkan çatışmanın ardından bölge sakinlerini dışarıya çıkmamaları konusunda uyararak, “Şehirde bir kez daha huzursuzluk baş gösterdi. Sizden dışarıya çıkmamanızı rica ediyoruz. Lütfen dikkatli olun” dedi.