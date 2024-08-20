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Cybertruck'a makineli tüfek taktırdı! Çeçen lider, Musk'a teşekkür etti

Cybertruck'a makineli tüfek taktırdı! Çeçen lider, Musk'a teşekkür etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 19:08
Çeçen lider Kadirov, Elon Musk'un sahibi olduğu Tesla'nın ürettiği Cybertruck'a makineli tüfek taktı sonra poz verdi. Peki bu araç Rusya’ya nasıl gitti? Elon Musk sosyal medyadan iddialara yanıt verdi.
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Cybertruck’a makineli tüfek taktırdı!
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