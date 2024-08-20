Cybertruck'a makineli tüfek taktırdı! Çeçen lider, Musk'a teşekkür etti

Çeçen lider Kadirov, Elon Musk'un sahibi olduğu Tesla'nın ürettiği Cybertruck'a makineli tüfek taktı sonra poz verdi. Peki bu araç Rusya’ya nasıl gitti? Elon Musk sosyal medyadan iddialara yanıt verdi.

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