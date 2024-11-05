05 Kasım 2024, Salı
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Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump kimdir?
ABD seçimlerinde 45 farklı suçtan yargılamasına devam edilen cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump tartışmaların odağındaki isim. dünyanın en zenginleri arasında yer alan Trump'ın, emlak krallığından Oval Ofis’e uzanan yolculuğu nasıl başladı? ABD’de milyonların desteğini alan Trump, neden defalarca hakim karşısına çıkarıldı? İşte tüm detaylar…