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Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump kimdir?

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump kimdir?

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 15:29
ABD seçimlerinde 45 farklı suçtan yargılamasına devam edilen cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump tartışmaların odağındaki isim. dünyanın en zenginleri arasında yer alan Trump'ın, emlak krallığından Oval Ofis’e uzanan yolculuğu nasıl başladı? ABD’de milyonların desteğini alan Trump, neden defalarca hakim karşısına çıkarıldı? İşte tüm detaylar…
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