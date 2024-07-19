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CrowdStrike'dan ilk açıklama: Siber saldırı değil, sorun giderildi

CrowdStrike'dan ilk açıklama: Siber saldırı değil, sorun giderildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 16:46
CrowdStrike CEO'su George Kurtz, "(Küresel iletişim kesintisi) Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değil. Sorun tespit ve izole edilmiş ve bir düzeltme tanımlanmıştır."
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