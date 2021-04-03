04 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları COVID-19 İngiltere sokaklarını karıştırdı | Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı

COVID-19 İngiltere sokaklarını karıştırdı | Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2021 20:09
Güncelleme:03.04.2021 23:57
İngiltere'de COVID-19 salgını döneminde polisin yetkilerine arttırmaya yönelik yasa tasarısı teklifine tepkiler büyüyor. Binlerce gösterici başkent Londra'da bir araya geldi. Parlamento binası önünde toplanan göstericilere polisin müdahalesi sert oldu. A Haber muhabiri Alpaslan Düven yaşanan gerginliği canlı yayında aktardı. İngiliz polisinin göstericilerle yaşadığı arbede sırasında basın mensuplarına da müdahalede bulundu. İşte o anlar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
COVID-19 İngiltere sokaklarını karıştırdı
COVID-19 İngiltere sokaklarını karıştırdı
Türkiye’den İdlib'e yardım eli!
Türkiye’den İdlib'e yardım eli!
Bulgaristan'daki Osmanlı mirasına büyük saygısızlık
Bulgaristan'daki Osmanlı mirasına büyük saygısızlık
Dünyanın gözü orada! Savaşın fitili ateşlenecek
Dünyanın gözü orada! Savaşın fitili ateşlenecek
Mülteci çocukların Avrupa’daki trajedisi!
Mülteci çocukların Avrupa’daki trajedisi!
231 canı Türkiye kurtardı!
231 canı Türkiye kurtardı!
Fransa'da 7 PKK'lı terörist tutuklandı
Fransa'da 7 PKK'lı terörist tutuklandı
Yunanistan insanlık suçu işliyor!
Yunanistan insanlık suçu işliyor!
Alman polisi bir Türk'ü ağır yaraladı
Alman polisi bir Türk'ü ağır yaraladı
ABD'de kırmızı alarm!
ABD'de kırmızı alarm!
Kontrolden çıkıp denize düştü
Kontrolden çıkıp denize düştü
1 Nisan şakasına sert müdahale
1 Nisan şakasına sert müdahale
Daha Fazla Video Göster