COVID-19 İngiltere sokaklarını karıştırdı | Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı

İngiltere'de COVID-19 salgını döneminde polisin yetkilerine arttırmaya yönelik yasa tasarısı teklifine tepkiler büyüyor. Binlerce gösterici başkent Londra'da bir araya geldi. Parlamento binası önünde toplanan göstericilere polisin müdahalesi sert oldu. A Haber muhabiri Alpaslan Düven yaşanan gerginliği canlı yayında aktardı. İngiliz polisinin göstericilerle yaşadığı arbede sırasında basın mensuplarına da müdahalede bulundu. İşte o anlar...

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